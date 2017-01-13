Вратарь Михаил Филиппов может стать новичком «Уфы»

15.01.17 Сегодня - День основания Википедии

15.01.17 Сегодня - День образования Следственного комитета Российской Федерации

15.01.17 На льду «Уфа-Арены» стартовала Неделя звезд хоккея

15.01.17 В Белебеевском районе под колёсами МАЗа погиб пенсионер

15.01.17 В Башкирии завели уголовное дело по поводу неоказания помощи в уфимской поликлинике

15.01.17 В Аургазинском районе на автодороге Уфа-Оренбург перевернулась «Газель»

15.01.17 Во Вьетнаме подписано соглашение о сотрудничестве между Башкирией и провинцией Бариа-Вунгтау

15.01.17 В Башкирии 1147 граждан официально признали себя банкротами