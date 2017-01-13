«Урал» в четырёх партиях обыграл дома краснодарское «Динамо»

Уфимские волейболисты выиграли шесть из семи последних матчей российской суперлиги.

Подопечные Бориса Гребенникова неудачно начали игру против аутсайдера чемпионата, за которого выступают немало экс-уфимцев. Но проиграв стартовую партию, в дальнейшем «Урал» выглядел практически безупречно - 3:1 (26:28, 25:15, 25:21, 25:19).

В нашей команде наибольший вклад в общий успех внесли Павел Мороз (24 очка) и Егор Феоктистов (16).

- Матч мы начали довольно нервно, - комментирует игру официальному сайту «Урала» Феоктистов. – У нас не было раскрепощенности. Но потом собрались, дали эмоций и за счет этого победили. Я думаю, что это нервы и небольшой недонастрой.

«Урал» сохраняет шестую позицию в суперлиге. Следующий матч наша команда проведет в Красноярске против местного «Енисея» 22 января.