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15.01.17 | 12:19 НОВОСТИ | Архив новостей
«Урал» в четырёх партиях обыграл дома краснодарское «Динамо»
Уфимские волейболисты выиграли шесть из семи последних матчей российской суперлиги.
Подопечные Бориса Гребенникова неудачно начали игру против аутсайдера чемпионата, за которого выступают немало экс-уфимцев. Но проиграв стартовую партию, в дальнейшем «Урал» выглядел практически безупречно - 3:1 (26:28, 25:15, 25:21, 25:19).
В нашей команде наибольший вклад в общий успех внесли Павел Мороз (24 очка) и Егор Феоктистов (16).
- Матч мы начали довольно нервно, - комментирует игру официальному сайту «Урала» Феоктистов. – У нас не было раскрепощенности. Но потом собрались, дали эмоций и за счет этого победили. Я думаю, что это нервы и небольшой недонастрой.
«Урал» сохраняет шестую позицию в суперлиге. Следующий матч наша команда проведет в Красноярске против местного «Енисея» 22 января.
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
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