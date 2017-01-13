В Уфе девушка и 12-летний ребёнок пострадали в столкновении двух «Лад»

Авария произошло поздно вечером 14 января.

В селе Мишкино на перекрестке улиц Ленина и Спортивной 19-летний водитель на «четырнадцатой» не уступил дорогу ехавшей по главной «Приоре». Произошло столкновение, после которого госпитализация потребовалась 24-летней и 12-летнему пассажирам «Приоры».

За прошедший день в республике зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали 13 человек. Задержаны 118 пьяных водителей, сообщает ГИБДД региона.