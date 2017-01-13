"Торос" проиграл в Усть-Каменогорске "Торпедо" - 1:2

Нефтекамцы уступили третий раз подряд.

Этот поединок можно назвать прологом к серии плей-офф, где будет разыгран главный приз Высшей хоккейной лиги - кубок Братины. Торпедовцы сегодня возглавляют турнирную таблицу ВХЛ. Но минувшие сезоны показали: "Торос", трехкратный обладатель кубка, на пик формы выходит как раз к решающим матчам.

Зрителям довольно долго пришлось ждать заброшенных шайб. Лишь в конце второго периода хозяева реализовали численное преимущество. В заключительной двадцатиминутке сольный проход в исполнении Кирилла Полозова завершился голом - 1:1. Но за четыре минуты до конца "Торпедо" проводит победную шайбу - 2:1 (0:0; 1:1; 1:0).

Труне по городам Сибири и Казахстана пока приносит "Торосу" и его поклонникам одни огорчения - команда проиграла уже трижды. Благодаря созданному ранее запасу прочности, "Глыбы" удерживают за собой девятую строчку в таблице, сообщает пресс-служба "Тороса".