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15.01.17 | 09:37 НОВОСТИ | Архив новостей
"Торос" проиграл в Усть-Каменогорске "Торпедо" - 1:2
Нефтекамцы уступили третий раз подряд.
Этот поединок можно назвать прологом к серии плей-офф, где будет разыгран главный приз Высшей хоккейной лиги - кубок Братины. Торпедовцы сегодня возглавляют турнирную таблицу ВХЛ. Но минувшие сезоны показали: "Торос", трехкратный обладатель кубка, на пик формы выходит как раз к решающим матчам.
Зрителям довольно долго пришлось ждать заброшенных шайб. Лишь в конце второго периода хозяева реализовали численное преимущество. В заключительной двадцатиминутке сольный проход в исполнении Кирилла Полозова завершился голом - 1:1. Но за четыре минуты до конца "Торпедо" проводит победную шайбу - 2:1 (0:0; 1:1; 1:0).
Труне по городам Сибири и Казахстана пока приносит "Торосу" и его поклонникам одни огорчения - команда проиграла уже трижды. Благодаря созданному ранее запасу прочности, "Глыбы" удерживают за собой девятую строчку в таблице, сообщает пресс-служба "Тороса".
Автор: Андрей НИЧКОВ
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