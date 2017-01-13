В Башкирии завели уголовное дело по поводу неоказания помощи в уфимской поликлинике

Руководитель следкома республики после доследственной проверки принял решение возбудить уголовное дело по факту нарушения прав граждан в поликлинике № 1 ГКБ № 13 по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как отмечает пресс-служба ведомства, это сделано для того, "чтобы расширить возможности для установления истины, так как полномочий, данных во время доследственной проверки, недостаточно для проведения полного объема оперативных мероприятий".

Пока следствие установило, что с 2011 по 2017 год в поликлинике не работал лифт, по этой причине пациенты были вынуждены добираться до рентгенкабинета по лестнице. Об одной такой пациентке, пытавшейся добраться до кабинета ползком со сломанной ногой было снято резонансное видео. Этот материал и послужил толчком для расследования.

Накануне глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился уволить главного врача городской поликлиники № 1 клинической больницы № 13 Уфы.