В Белебеевском районе под колёсами МАЗа погиб пенсионер

Происшествие случилось вчера днем на 25-м километре автодороги Аксеново - Аксаково - Белебей.

Местный водитель на грузовике МАЗ наехал на 79-летнего пешехода. Пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано десять дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один и получили травмы различной степени тяжести семнадцать человек.

За сутки сотрудниками ГИБДД пресечено около четырех тысяч нарушений ПДД, 102 водителя задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.