Антон Бабиков вошёл в тридцатку сильнейших в спринтерской гонке в Рупольдинге

В Германии проходит пятый этап кубка мира по биатлону.

Победу в десятикилометровой гонке одержал лидер общего зачета - француз Мартен Фуркад. Вторым стал австриец Юлиан Эберхард, а замкнул тройку призеров норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко, показавший шестой результат.

Уфимец Антон Бабиков пришел к финишу 23-м. Он допустил один промах на огневых рубежах и уступил Фуркаду почти полторы минуты.

- Спринт получился довольно-таки легким, - цитирует Бабикова championat.com. - В Рупольдинге редко бывает хорошая трасса - то снег, то «каша», то дождь. Мы уже привыкли. Чуть позже после моего старта на лыжне начал образовываться глянец. Спортсмены, стартовавшие в поздних группах, начали показывать более быстрое время. Я доволен тем, что успел восстановиться после эстафеты. Получил хорошую позицию в гонке преследования.

В общем зачете кубка мира Бабиков занимает 11-ю позицию.