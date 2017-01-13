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14.01.17 | 12:51 НОВОСТИ | Архив новостей
Антон Бабиков вошёл в тридцатку сильнейших в спринтерской гонке в Рупольдинге
В Германии проходит пятый этап кубка мира по биатлону.
Победу в десятикилометровой гонке одержал лидер общего зачета - француз Мартен Фуркад. Вторым стал австриец Юлиан Эберхард, а замкнул тройку призеров норвежец Эмиль Хегле Свендсен.
Лучшим из россиян стал Дмитрий Малышко, показавший шестой результат.
Уфимец Антон Бабиков пришел к финишу 23-м. Он допустил один промах на огневых рубежах и уступил Фуркаду почти полторы минуты.
- Спринт получился довольно-таки легким, - цитирует Бабикова championat.com. - В Рупольдинге редко бывает хорошая трасса - то снег, то «каша», то дождь. Мы уже привыкли. Чуть позже после моего старта на лыжне начал образовываться глянец. Спортсмены, стартовавшие в поздних группах, начали показывать более быстрое время. Я доволен тем, что успел восстановиться после эстафеты. Получил хорошую позицию в гонке преследования.
В общем зачете кубка мира Бабиков занимает 11-ю позицию.
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
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