Работник уфимского аэропорта был уволен за фото с главным тренером «Уфы»

Виталий Двоеглазов пострадал за то, что встретил утром Сергея Семака.

30 декабря новый наставник «Уфы» прибыл в столицу Башкирии. Болельщик нашей команды, работавший в уфимском аэропорту, попросил Сергея Богдановича сделать памятное совместное фото. А затем разместил снимок в социальных сетях.

После новогодних каникул Виталия Двоеглазова неожиданно попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Фактически наш коллега – он регулярно предоставляет «РБ» снимки с матчей ФК «Уфа» - остался безработным. Нетривиальная ситуация была отражена даже в федеральной прессе. А руководство башкирского футбольного клуба пообещало разобраться в сложившейся ситуации.

- Честно говоря, не ожидал такого резонанса, такой реакции по поводу опубликованного у себя в социальных сетях сообщения, - рассказал специально для «Республики Башкортостан» Виталий Двоеглазов. – Не ожидал, что футбольный клуб «Уфа» останется неравнодушным в данной ситуации. Интересно, какая бы была реакция со стороны моего прежнего руководства, если бы я, допустим, сфотографировался с главой нашей республики?