Житель Башкирии задержан за незаконный отстрел марала

Полицейские выявили факт браконьерства в Зилаирском районе.

Вчера, 13 января, в лесу около села Кананикольское местный житель обнаружил останки марала. Он обратился в полицию и на место выехала следственно-оперативная группа. Браконьера задержали в течение нескольких часов.

Охотником оказался 33-летний сельчанин. У него изъяты ружье, патроны, снегоход и туша животного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «незаконная охота», сообщает пресс-служба МВД по РБ.