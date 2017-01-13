В Уфе на улице Ленина установлена светящаяся иллюминация с логотипом КХЛ

Светодиодные панно размещены на участке от Революционной до бульвара Ибрагимова.

Украшение выполнено в связи с проведением в столице Матча звезд КХЛ, который получил в Башкирии новый формат и превратился в Неделю звезд хоккея, которая пройдет с 15 по 22 января и объединит главные шоу сезона сразу трех лиг – КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, сообщает пресс-служба городской администрации.

Матч за кубок Высшей молодежной хоккейной лиги состоится 15 января, Матч звезд Женской хоккейной лиги – 19 января и мастер-шоу звезд Континентальной хоккейной лиги – 21 января. Завершит Неделю звезд хоккея турнир четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона чемпионата КХЛ, который состоится 22 января.