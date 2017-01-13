В Башкирии задержан наркодилер. Изъята крупнейшая партия наркотиков

Полицейские задержали в Стерлитамаке оптового поставщика синтетических наркотиков. У него изъято свыше трёх килограммов наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Как установили полицейские, 20-летний уфимец специально снял в Стерлитамаке квартиру, которая служила ему перевалочным пунктом для распространения наркотиков с помощью «тайников-закладок» на территории города. При обыске в квартире было обнаружено более килограмма наркотических средств.



Сотрудники полиции установили, что это только часть товара. Более крупная партия находилась в Уфе, где поставщик также распространял свою смертельную продукцию. По адресам, которые указал задержанный, было изъято еще более двух килограммов наркотиков.



Общий вес изъятого – 3,3 килограмма, что составляет около четырнадцати тысяч разовых доз.



Наркодилер арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере». рассказали в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.