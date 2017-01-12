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13.01.17 | 16:15 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов встретился с активистами белорецкого микрорайона Укшук
Глава Башкортостана дал хорошую оценку инициативе жителей белорецкого микрорайона Укшук по благоустройству территории и очистке её от снега. Во время посещения микрорайона он пообщался с местным активом.
О том, как живут укшукцы, двумя днями ранее главе республики рассказал председатель уличного комитета Миллят Азикаев во время встречи Рустэма Хамитова с лауреатами конкурса «Человек года» по версии газеты «Республика Башкортостан».
По словам общественника, люди организованно решают свои проблемы. Во время снегопадов Азикаев, которого земляки называют народным мэром, на собственном тракторе расчищает улицу, тут же помощники подходят с лопатами. Жителям микрорайона удалось без единой бюджетной копейки, благодаря помощи местных властей и предпринимателей снова открыть фельдшерско-акушерский пункт.
«Приеду к вам, посмотрим, что можно сделать», - пообещал тогда глава республики. И сдержал слово. Рустэм Хамитов осмотрел фельдшерско-акушерский пункт. Для микрорайона индивидуальной застройки, где живут 600 человек, наличие собственного медпункта в шаговой доступности имеет большое значение, отметил он.
Автор: Эльза ИСКУЖИНА
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