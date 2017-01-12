Рустэм Хамитов: Каждый микрорайон должен иметь собственный архитектурный стиль

Глава республики Рустэм Хамитов сегодня во время рабочей поездки в Белорецк ознакомился с ходом строительства нового микрорайона «Выселки-2», сообщает его пресс-служба.

В микрорайоне планируется построить 185 тыс. кв. м жилья. Общая площадь застройки составит 283 га. На этой территории разместятся 740 индивидуальных и 95 многоквартирных жилых домов, учреждения образования, здравоохранения, ряд социальных и спортивных объектов.

Глава района Владислав Миронов утверждает, что строящийся микрорайон обеспечен всеми сетевыми коммуникациями: имеется энерго- и газоснабжение, завершается строительство магистрального водопровода.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что строительство инфраструктуры должно вестись параллельно с возведением жилья, чтобы будущие жители микрорайона не испытывали неудобств из-за отсутствия школы, поликлиники или детских площадок. Что касается индивидуального строительства, то руководитель региона предложил разработать типовой проект домов хотя бы для «красной линии», чтобы микрорайон соответствовал единому архитектурному стилю и выглядел эстетично.

Глава Башкортостана также осмотрел один из строящихся многоквартирных домов по улице Шаймуратова. В трехэтажном жилом доме предусмотрено 30 квартир. 15 квартир приобретается администрацией района для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.