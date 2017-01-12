В Мелеузовском районе провели «заповедные уроки»

Сотрудники отдела экопросвещения национального парка «Башкирия» провели десять заповедных уроков в Нугушской средней школе в рамках стартовавшего Года экологии и заповедных территорий, сообщила «РБ» пресс-секретарь нацпарка Олеся Арамелева.

Акция «Всероссийский заповедный урок» стартовала 11 января и уже охватила многие регионы России. Все необходимые для проведения урока материалы размещены на сайте «заповедныйурок.рф». Скачать их и использовать в работе могут все учителя и сотрудники особо охраняемых природных территорий.

В Башкортостане первыми такой возможностью воспользовались сотрудники нацпарка. В Мелеузовском районе школы работают по модульной системе обучения, поэтому местные ученики приступили к занятиям после зимних каникул раньше, чем многие другие.

- Ребята с воодушевлением включились в заповедный урок, - говорит замдиректора национального парка «Башкирия» Ольга Ризаева. – Мы рассказывали детям о системе особо охраняемых природных территорий, чем отличаются природные парки от национальных, какова история существования заповедной системы России и многое другое. Сразу закрепляли знания. Просили, например, угадать, какому заповеднику или нацпарку соответствует тот или иной символ, логотип, нарисованный на карточках.

Известно, что к акции подключились еще ряд школ в республике. Продолжится она до конца февраля.