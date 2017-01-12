Делегация Башкирии работает во Вьетнаме

Делегация Башкортостана во главе с премьер-министром Рустэмом Мардановым заключила соглашение между правительством РБ и провинцией Бариа-Вунгтау о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба минэкономразвития республики.

Конкретные аспекты сотрудничества обсуждались и на бизнес-форуме в Торгово-промышленной палате провинции Бария-Вунгтау. Вьетнамская сторона готова поставлять в Башкортостан морепродукты, фрукты, товары легкой промышленности, а также инвестировать средства в создание на территории республики новых предприятий, в частности, в сфере агропромышленного комплекса. В свою очередь Башкортостан готов к сотрудничеству в нефтяной промышленности и подготовке специалистов на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Делегация встретилась с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Глава государства выразил пожелание, чтобы предприятия Башкортостана разработали инвестиционные проекты во Вьетнаме, создали благоприятные условия для стабильной и долговременной инвестиционной деятельности. Президент Вьетнама также сообщил о своих планах совершить визит в Россию в первом квартале 2017 года. При этом Чан Дай Куанг откликнулся на предложение башкирской стороны посетить в рамках визита Башкортостан.

Члены делегации также провели переговоры с заместителем премьер-министра Вьетнама, председателем Торгово-промышленной палаты Вьетнама, представителями министерства промышленности и торговли Вьетнама, министерства сельского хозяйства и развития сельской местности Вьетнама, где обсудили вопросы дальнейшего взаимного сотрудничества.

По поручению главы региона Рустэма Хамитова с 10 до 14 января официальная делегация Башкортостана работает в Социалистической республике Вьетнам. В ее состав вошли представители госорганов республики, высших учебных заведений, главы администраций муниципальных образований, руководители крупных предприятий, работающих в области медицины, нефтегазового оборудования, энергетики, лесной промышленности и сельского хозяйства.