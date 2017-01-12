|
|
НОВОСТИ
13.01.17 14:51
Житель Казахстана предстанет перед судом за попытку сбыта в Башкирии контрафактного алкоголя
13.01.17 10:45
На остановке в центре Уфы люди вынуждены ждать трамвая в потоке транспорта и карабкаться по сугробам (видео)
12.01.17 12:10
Рапиристка Элина Ибрагимова выиграла серебряную медаль на этапе кубка мира в Хорватии
11.01.17 09:59
В Аургазинском районе кирпичные заводы погасили пятимиллионную задолженность по зарплате
|
13.01.17 | 15:38 НОВОСТИ | Архив новостей
Делегация Башкирии работает во Вьетнаме
Делегация Башкортостана во главе с премьер-министром Рустэмом Мардановым заключила соглашение между правительством РБ и провинцией Бариа-Вунгтау о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба минэкономразвития республики.
Конкретные аспекты сотрудничества обсуждались и на бизнес-форуме в Торгово-промышленной палате провинции Бария-Вунгтау. Вьетнамская сторона готова поставлять в Башкортостан морепродукты, фрукты, товары легкой промышленности, а также инвестировать средства в создание на территории республики новых предприятий, в частности, в сфере агропромышленного комплекса. В свою очередь Башкортостан готов к сотрудничеству в нефтяной промышленности и подготовке специалистов на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета.
Делегация встретилась с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Глава государства выразил пожелание, чтобы предприятия Башкортостана разработали инвестиционные проекты во Вьетнаме, создали благоприятные условия для стабильной и долговременной инвестиционной деятельности. Президент Вьетнама также сообщил о своих планах совершить визит в Россию в первом квартале 2017 года. При этом Чан Дай Куанг откликнулся на предложение башкирской стороны посетить в рамках визита Башкортостан.
Члены делегации также провели переговоры с заместителем премьер-министра Вьетнама, председателем Торгово-промышленной палаты Вьетнама, представителями министерства промышленности и торговли Вьетнама, министерства сельского хозяйства и развития сельской местности Вьетнама, где обсудили вопросы дальнейшего взаимного сотрудничества.
По поручению главы региона Рустэма Хамитова с 10 до 14 января официальная делегация Башкортостана работает в Социалистической республике Вьетнам. В ее состав вошли представители госорганов республики, высших учебных заведений, главы администраций муниципальных образований, руководители крупных предприятий, работающих в области медицины, нефтегазового оборудования, энергетики, лесной промышленности и сельского хозяйства.
Автор: Ильдар АХИЯРОВ
|
AHOHC
AHOHC
Борьба за койкоместо (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Асаба 2017-01-12 08:47:18
Эра экологии (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Владимир 2017-01-11 10:27:29
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
Ночь накануне Рождества (Cоциум) 05.01.17 (11:28)
прохожий 2017-01-10 16:38:42
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01
За прошлый год в Уфе установлено 350 евроконтейнеров
Гиндуллин Р.М. 2017-01-07 21:10:26
В Уфе за год капитально отремонтировали 250 тысяч «квадратов» дороги
Андрей 2017-01-06 16:10:43
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильдар 2017-01-05 11:36:08
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20