Сотрудник минлесхоза Башкирии уволен за незаконную рубку деревьев

Прокуратура Архангельского района добилась увольнения ведущего специалиста-эксперта территориального отдела минлесхоза республики.

Чиновник, пользуясь служебным положением, незаконно вырубил деревья в местном лесничестве, нанеся ущерб природе в 200 тысяч рублей. За это он был оштрафован судом на миллион рублей.

После того как суд вынес свое решение, нарушитель продолжил работать на занимаемой должности. В связи с этим в министерство было внесено представление с требованием уволить чиновника. Специалиста уволили в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.