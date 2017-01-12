В Башкирии разыскивают убийц 60-летнего мужчины

По факту обнаружения тела жителя Ишимбайского района и его супруги с травмами головы следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «покушение на убийство двух лиц».

Вечером 11 января родственники обнаружили в доме тело 60-летнего хозяина с признаками насильственной смерти и его 54-летней супруги с травмами головы. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступлений, а также лицо или лица, причастные к их совершению.