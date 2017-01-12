C гибелью мальчика из Давлеканово будет разбираться Росздравнадзор

Выяснить, почему пятилетнему малышу не оказали своевременную помощь, надзорному органу поручила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщает сайт РИА Новости.

— Проверку с выемкой всех документов уже начали. Запрашиваем дела тех врачей, которые дежурили в ЦРБ. Разберемся с этим, — заявила Вероника Скворцова журналистам агентства.

Напомним, трагедия случилась в первые дни нового года. Катаясь с горки в Давлеканово, пятилетний мальчик неудачно ударился головой. Через два дня после происшествия он умер в Республиканской детской клинической больнице от очаговой травмы головного мозга.

По оценкам СУСК по РБ, который провел доследственную проверку и возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка, в местной ЦРБ неверно оценили состояние пятилетнего пациента и «допустили дефекты в оказании ему медицинской помощи».

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства преступления, а также лицо или лица, причастные к его совершению.