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13.01.17 | 14:35 НОВОСТИ | Архив новостей
C гибелью мальчика из Давлеканово будет разбираться Росздравнадзор
Выяснить, почему пятилетнему малышу не оказали своевременную помощь, надзорному органу поручила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщает сайт РИА Новости.
— Проверку с выемкой всех документов уже начали. Запрашиваем дела тех врачей, которые дежурили в ЦРБ. Разберемся с этим, — заявила Вероника Скворцова журналистам агентства.
Напомним, трагедия случилась в первые дни нового года. Катаясь с горки в Давлеканово, пятилетний мальчик неудачно ударился головой. Через два дня после происшествия он умер в Республиканской детской клинической больнице от очаговой травмы головного мозга.
По оценкам СУСК по РБ, который провел доследственную проверку и возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка, в местной ЦРБ неверно оценили состояние пятилетнего пациента и «допустили дефекты в оказании ему медицинской помощи».
Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства преступления, а также лицо или лица, причастные к его совершению.
Автор: Тамара ПЕРЕСЫПКИНА
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