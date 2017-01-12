В Давлекановском районе подросток угнал «Ладу»

Застряв в сугробе, он оставил машину и ушел, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Жительница одного из сел оставила на ночь свой «Ларгус» открытым с ключами зажигания в замке. Этим воспользовался 14-летний парень. Однако по пути он въехал в сугроб и забуксовал. Оставив машину, скрылся.

После того как 52-летняя владелица обратилась в полицию, стражи порядка разыскали угонщика. Школьник воспитывается в неблагополучной семье и уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В угоне он сознался, возбуждено уголовное дело.