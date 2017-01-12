Завтра «Урал» принимает краснодарское «Динамо»

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Матч пройдет в рамках чемпионата российской волейбольной суперлиги.

Первый домашний матч в 2017 году «Урал» проведет против команды, за которую играет целый ряд волейболистов, в разные годы защищавших цвета уфимского клуба. Это связующие Владислав Жлоба и Андрей Зубков, центральный блокирующий Леонид Кузнецов, доигровщики Сергей Бурцев и Максим Пантелеймоненко, диагональный Александр Кимеров, либеро Валерий Комаров, сообщает официальный сайт «Урала».

Летом краснодарское «Динамо» возглавил экс-тренер сборной России Андрей Воронков. Но сезон бело-голубые начали неудачно и после 14 туров занимают последнее место в турнирной таблице. Краснодарцы набирали очки лишь в двух домашних матчах – против московского «Динамо» (2:3) и «Новы» (3:2). В гостях команда Воронкова проиграла все шесть матчей с общим счетом 2-18.

Матч «Урал» - «Динамо» пройдет на площадке уфимского СДК «Динамо». Начало – в 17:00.