В Башкирии 144 человека встретили Новый год под домашним арестом

В республике в полтора раза выросло число осужденных без лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУФСИН по РБ.

На 1 января года на учете состояло более 13800 таких осужденных, тогда как год назад насчитывалось 8836. Больше всего из них получили условный срок — почти 7,8 тысячи. Более 130 человек приговорены к исправительным, еще почти полторы тысячи — к обязательным работам. Ограничением свободы наказаны 735 человек. Более 2,1 тысячи лишены права занимать определенные должности, у 182 исполнение приговора отсрочено.

В прошлом году из заработной платы осужденных к исправработам в доход государства потупило свыше 7,7 миллиона рублей. Это на 300 тысяч больше в сравнении с предыдущим периодом. Под домашним арестом Новый год встретили 144 человека.