В Белебеевском районе браконьер заплатит 320 тысяч рублей за убитых лося и лосёнка

В октябре прошлого года 45-летний мужчина решил поохотиться, вот только разрешения на то у него не было.

Сначала злоумышленник застрелил из одноствольного охотничьего ружья лося, угодившего в заранее изготовленную и установленную им металлическую петлю. Потом лосенка, который был рядом.

Все это увидели грибники, они и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.





В результате незаконных действий браконьера животному миру причинен вред на сумму 320 тысяч рублей. За незаконную охоту мужчина осужден к шести месяцам исправительных работ, сообщает старший помощник Белебеевского межрайонного прокурора Игорь Муртаев.