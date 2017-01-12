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13.01.17 | 12:04 НОВОСТИ | Архив новостей
В Белебеевском районе браконьер заплатит 320 тысяч рублей за убитых лося и лосёнка
В октябре прошлого года 45-летний мужчина решил поохотиться, вот только разрешения на то у него не было.
Сначала злоумышленник застрелил из одноствольного охотничьего ружья лося, угодившего в заранее изготовленную и установленную им металлическую петлю. Потом лосенка, который был рядом.
Все это увидели грибники, они и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.
В результате незаконных действий браконьера животному миру причинен вред на сумму 320 тысяч рублей. За незаконную охоту мужчина осужден к шести месяцам исправительных работ, сообщает старший помощник Белебеевского межрайонного прокурора Игорь Муртаев.
Автор: Зульфия САФИНА
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