В Уфе пройдут зимние Корпоративные игры

Уфимские зимние Корпоративные игры состоятся 14 января в парке «Кашкадан», сообщает пресс-служба администрации столицы.

В программе пять дисциплин: хоккей в валенках, волейбол на снегу, лыжные гонки (эстафета), конькобежный спорт (эстафета) и веселые старты с элементами пейнтбола.

Новшеством нынешнего года станет то, что зачет будет вестись отдельно для малых и для крупных предприятий. Таким образом, «малыши» получат дополнительный стимул в борьбе за призовые места.

Команда-победитель будет награждена Кубком главы администрации Уфы. Открытие игр – в 12.00.