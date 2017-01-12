|
|
НОВОСТИ
13.01.17 10:45
На остановке в центре Уфы люди вынуждены ждать трамвая в потоке транспорта и карабкаться по сугробам (видео)
12.01.17 12:10
Рапиристка Элина Ибрагимова выиграла серебряную медаль на этапе кубка мира в Хорватии
11.01.17 09:59
В Аургазинском районе кирпичные заводы погасили пятимиллионную задолженность по зарплате
|
13.01.17 | 10:54 НОВОСТИ | Архив новостей
«Уфимец» одержал две домашние победы над тобольским «Нефтехимиком»
Фото: ufimets.ru
Матчи прошли в рамках первенства страны по баскетболу среди команд «суперлиги-3».
Начало первой встречи выдалось для подопечных Руслана Бокова не столь успешным – первую четверть «Уфимец» проиграл с разницей в пять очков. Но постепенно хозяева площадки стали наращивать обороты и в итоге одержали уверенную победу – 83:64. Самым результативным игроком в нашей команде стал Максим Пылаев - 17 очков.
Повторный матч выдался более упорным. «Нефтехимик» вплоть до финального свистка оказывал сопротивление уфимцам. Победу башкирской дружине принес Глеб Бейгельзимер, в концовке сначала забивший трехочковый, а затем реализовавший два штрафных броска - 68:66 в пользу «Уфимца».
По ходу второго поединка травму получил капитан нашей команды Роман Пахнюк, сообщает официальный сайт башкирского клуба.
Автор: Максим БАЛОБАНОВ
|
AHOHC
AHOHC
Борьба за койкоместо (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Асаба 2017-01-12 08:47:18
Эра экологии (Cоциум) 10.01.17 (10:05)
Владимир 2017-01-11 10:27:29
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильгиз 2017-01-10 23:20:53
Ночь накануне Рождества (Cоциум) 05.01.17 (11:28)
прохожий 2017-01-10 16:38:42
В Башкирии ребёнок погиб после катания на горке
Татьяна 2017-01-08 21:31:14
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Гость 2017-01-08 12:54:01
Миллион кубометров снега вывезли из Уфы с начала зимы
Васятка 2017-01-08 11:13:01
За прошлый год в Уфе установлено 350 евроконтейнеров
Гиндуллин Р.М. 2017-01-07 21:10:26
В Уфе за год капитально отремонтировали 250 тысяч «квадратов» дороги
Андрей 2017-01-06 16:10:43
Уфимские чиновники просят сообщать о неубранных от снега улицах и дворах
Ильдар 2017-01-05 11:36:08
Газета как инструмент влияния (Cоциум) 23.12.16 (10:59)
прохожий 2016-12-23 18:59:10
Безалкогольный день (Cоциум) 30.09.16 (10:22)
Науменко Иван Николаевич 2016-12-14 12:07:20