«Уфимец» одержал две домашние победы над тобольским «Нефтехимиком»

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Матчи прошли в рамках первенства страны по баскетболу среди команд «суперлиги-3».

Начало первой встречи выдалось для подопечных Руслана Бокова не столь успешным – первую четверть «Уфимец» проиграл с разницей в пять очков. Но постепенно хозяева площадки стали наращивать обороты и в итоге одержали уверенную победу – 83:64. Самым результативным игроком в нашей команде стал Максим Пылаев - 17 очков.

Повторный матч выдался более упорным. «Нефтехимик» вплоть до финального свистка оказывал сопротивление уфимцам. Победу башкирской дружине принес Глеб Бейгельзимер, в концовке сначала забивший трехочковый, а затем реализовавший два штрафных броска - 68:66 в пользу «Уфимца».

По ходу второго поединка травму получил капитан нашей команды Роман Пахнюк, сообщает официальный сайт башкирского клуба.