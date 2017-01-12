На остановке в центре Уфы люди вынуждены ждать трамвая в потоке транспорта и карабкаться по сугробам (видео)

На остановке «Улица Революционная» люди вынуждены ждать трамвая в плотном потоке транспорта: машины движутся в два ряда, а люди оказываются между ними. При этом ряд водителей, не стесняясь, проезжает прямо по остановочной площадке или выезжают на рельсы встречного направления.

Ждать трамвая на обочине дороги тоже невозможно: ее край и прилегающий тротуар завален многометровым слоем снега. На выходе из трамвая пассажиры вынуждены двигаться по проезжей части до ближайшего выезда из двора либо карабкаться на сугробы. Некоторые из них не могут удержаться на ногах и падают.

При этом ни местные власти (остановка находится наискосок от администрации Советского района), ни ГИБДД никаких мер к разрешению ситуации не предпринимают.

Автор видео: Галина ПЕТРОВА