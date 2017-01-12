В Уфе прошли всероссийские соревнования по сноуборду

13.01.17 Сегодня - День российской печати

13.01.17 Рустэм Хамитов встретился с победителями конкурса "Человек года"

13.01.17 «Салават Юлаев» разгромно уступил нижегородскому «Торпедо» 1:6

13.01.17 Рустэм Хамитов посетил с рабочей поездкой Бурзянский район

13.01.17 Рустэм Хамитов распорядился уволить главврача больницы № 13 в Уфе

13.01.17 Во Вьетнаме подписано соглашение о сотрудничестве между Башкирией и провинцией Бариа-Вунгтау

13.01.17 В Уфе скоропостижно скончался известный поэт Рамиль Янбек

13.01.17 В Башкирии 1147 граждан официально признали себя банкротами

13.01.17 В Башкирии продлена реализация программы развития северо-востока республики