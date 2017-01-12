"Батыр" дома проиграл "Южному Уралу-Металлургу" - 2 : 5

Нефтекамская "молодежка" провалила матч с аутсайдером.

Нефтекамский "Батыр" проиграл орскому "Южному Уралу-Металлургу" - 2 : 5.

Накануне поединков с одним из аутсайдеров Национальной молодежной хоккейной лиги "Батыру" ставилась задача набрать максимальное количество очков. Уже в первом матче подопечные Бориса Тимофеева эти надежды перечеркнули.

"Южный Урал", играя от обороны, выстоял в первом периоде, а во втором решил исход матча в свою пользу, забросив три безответные шайбы.

Третью двадцатиминутку "Батыр" начал с атак и Тимур Равилов забросил вторую свою шайбу в поединке, сделав счет 2 : 4. Нефтекамцы всей командой пошли вперед и прозевали разящую контратаку гостей. Больше событий в матче не было, сообщили в пресс-службе "Батыра".