"Торос" проиграл в Красноярске "Соколу" - 2 : 3

Нефтекамцы терпят второе поражение подряд.

В рамкаъ чемпионата Высшей хоккейной лиги нефтекамский "Торос" проиграл "Соколу" (Красноярск) - 2 : 3 (1:0; 0:2; 1:1).

Ничто не предвещало нефтекамцам бед в первом периоде красноярского поединка. Завладев инициативой, наши земляки открыли счет - это сделал Сергей Теряев. При этом "Глыбы" были еще не раз близки к успеху. Но после перерыва хозяева, внеся коррективы в свою игру, сумели поменять акценты на площадке и вышли вперед.

Драматичным выдался заключительный отрезок матча. "Торос" пропустил еще, но Игорь Черкасов вернул надежду. За 4 минуты до конца гости получили численное преимущество и шанс перевести игру в овертайм, но "Сокол" выстоял, сообщает пресс-служба "Тороса".