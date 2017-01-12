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13.01.17 | 06:37 НОВОСТИ | Архив новостей
"Салават Юлаев" разгромно проиграл нижегородскому "Торпедо" - 1 : 6
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 1 : 6 (1:2; 0:2; 0:2). Шайбы забросили: Л. Умарк (13-я мин.) - у хозяев; И. Вишневский (9), К. Эштон (18, бол., 21), Д. Баранцев (34), К. Ураков (47), Д. Веряев (57) - у гостей.
Волжане с первых минут обозначили свое игровое преимущество. Их превосходство оставалось тотальным до финальной сирены. Лишь первый период юлаевцы провели почти на равных. А после третьей пропущенной шайбы на старте второго отрезка уфимцы откровенно опустили руки. Сделать то, что удалось день назад в матче со "Спартаком", в этот вечер не получилось. Гости сумели выключить из игры наше первое звено, остальные вести за собой просто не умеют.
Настораживает не столько даже потеря трех очков. "Салават Юлаев" проявил безволие в самые решающие минуты.
Теперь уфимцев ждет затяжное турне, откроет которое матч в Астане против прямого конкурента, дышащего в спину "Барыса".
Автор: Андрей НИЧКОВ
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