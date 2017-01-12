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12.01.17 | 23:28 НОВОСТИ | Архив новостей
Рустэм Хамитов посетил отреставрированную школу в Бурзянском районе
Сегодня, 12 января, глава Башкортостана Рустэм Хамитов в рамках рабочей поездки в Бурзянский район осмотрел среднюю общеобразовательную школу на 550 мест в райцентре Старосубхангулово, которая открылась 1 сентября 2016 года после реконструкции, проведённой по его поручению, сообщает пресс-служба главы.
В эти дни в школе занимаются более 700 учащихся. Для учеников из других населённых пунктов организовано автобусное сообщение и временное проживание в здании бывшей музыкальной школы.
Кстати, уже весной планируется завершить строительство второй очереди комплекса – интерната на 120 мест, уточняет пресс-служба.
Глава Башкортостана осмотрел учебные классы, компьютерный кабинет, спортивные залы, столовую, актовый зал и медицинский блок, где есть процедурный и стоматологический кабинеты. Рустэм Хамитов поинтересовался оснащением школы. По словам педагогов, здесь созданы все условия для учебного процесса, недостатка в оборудовании нет.
Идея реставрации школы в Старосубхангулово принадлежит главе региона. Напомним, в марте 2014 года во время посещения старого здания школы Рустэм Хамитов отметил, что школьники обучаются в стеснённых условиях, и поручил в кратчайшие сроки начать работы по реконструкции.
По словам главы района Рустама Шарипова, в селе Новосубхангулово в ближайшее время также начнётся строительство начальной школы и детского сада, уже получена госэкспертиза проекта.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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