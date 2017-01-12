Рустэм Хамитов: «Шульган-Таш» - наше всё. Других таких точек нет

Сегодня, 12 января, глава Башкортостана Рустэм Хамитов в рамках рабочей поездки в Бурзянский район посетил республиканский музей-заповедник «Шульган-Таш» и обсудил на совещании вопросы его развития.

Учитывая широкий спектр вопросов, связанных с заповедником и Бурзянским районом в целом, Рустэм Хамитов предложил подготовить единый документ, охватывающий все направления развития этой территории, сообщает пресс-служба главы.

– Нужно скомпоновать проект именно по Бурзянскому району, по этой площадке, потому что она глобальная. У нас таких точек роста больше нет. Может быть, ещё одна-две, но это у нас самая масштабная, перспективная точка развития, – сказал глава Башкортостана. – Через «Шульган-Таш» мы можем нарастить поток туристов, в том числе международный, если здесь всё будет нормально, добротно.

Подводя итоги совещания, руководитель региона подчеркнул, что «Шульган-Таш» является уникальным объектом на территории республики.

– Он должен как магнит притягивать не только науку, исследователей, но и туристов из разных уголков страны и из-за рубежа в том числе. Для этого нам здесь надо кое-что доработать. Речь идёт, прежде всего, о создании инфраструктуры. То есть нужны места стоянок автомобилей, небольшие отельчики, – отметил Рустэм Хамитов. – Кроме того, мы планируем построить здесь музейный комплекс, который будет имитировать Капову пещеру. Вокруг него, думаю, появятся и туристические объекты, и медовая деревня, и этнодеревня, и место для проведения культурных событий. Будет концертная площадка, трибуны для зрителей на 500-800 человек. Просматриваются и другие проекты – большие горнолыжные комплексы, пешеходные маршруты, сплав по реке. Поэтому здесь мы предполагаем двигаться вперёд комплексно, работать современно, по-другому. Будем системно заниматься, строить, развивать. Одним словом, и у бурзянского кластера, и у республики очень хорошее будущее.