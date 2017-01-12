Свитеры всех команд КХЛ вмуровали в лёд перед «Уфа-Ареной»

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Столица Башкирии готовится принять Неделю звезд хоккея.

Изюминкой антуража перед главной ареной республики стал ледовый городок. Украшают его не только шесть скульптур хоккеистов, но и композиция из вмороженных в лед свитеров команд, входящих в КХЛ. Все это сделано в преддверии грандиозного хоккейного форума, который пройдет в Уфе с 15 по 22 января. Он включит в себя матчи звезд КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, а также множество мероприятий, связанных с самым популярным зимним видом спорта.

Главная изюминка спортивного форума – встреча звезд Континентальной хоккейной лиги пройдет уже в восьмой раз. Она состоится 22 января. «Салават Юлаев» делегировал на эту игру трех своих представителей – Линуса Умарка, Захара Арзамасцева и Кирилла Капризова, сообщает официальный сайт КХЛ.