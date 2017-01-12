В Уфе два технических университета получат федеральную поддержку

Уфимский авиационный технический университет и Уфимский нефтяной технический университет вошли в число победителей конкурса научных проектов, которые будут поддержаны в 2017 году министерством образования России.

Всего в заветный список попали 444 научных проекта из 125 вузов страны. Российское министерство выделяет на их осуществление 2,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба федерального ведомства. Причем, подано было более 2,5 тыс. заявок.





Проекты нацелены на достижение результатов по широкому спектру направлений, среди которых исследования физико-химических процессов, разработка инновационного программного обеспечения, проекты по биоинженерии, нейроуправляемой робототехнике. УГАТУ получит финансовую поддержку на реализацию шести проектов. А УГНТУ победил с проектом новой технологии в нефтехимии.