В Бураевском районе «Тойота» врезалась в «Ладу». Погиб водитель второй легковушки

ДТП зарегистрировано 11 января на автодороге Бураево – Старобалтачево.

Местный житель на «Тойоте Спринтер» врезался в «Гранту», которая ехала по полосе встречного движения. За рулем «Лады» находился 60-летний житель Нефтекамска. С тяжелыми травмами он был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

В тот же день в Аургазинском районе на автодороге Уфа – Оренбург 18-летний водитель за рулем «Шкода Рапид» сбил 19-летнюю местную жительницу. Травмы для пешехода оказались смертельными, сообщает республиканская госавтоинспекция.