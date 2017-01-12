Уфимец Александр Бабчин выиграл спринт на этапе кубка страны по биатлону

12.01.17 Сегодня - День работника прокуратуры

12.01.17 Рустэм Хамитов встретился с победителями конкурса "Человек года"

12.01.17 В Уфе скоропостижно скончался известный поэт Рамиль Янбек

12.01.17 В Башкирии 1147 граждан официально признали себя банкротами

12.01.17 Официальную делегацию Башкортостана принял Президент Вьетнама

12.01.17 В Башкирии продлена реализация программы развития северо-востока республики

12.01.17 В Башкирии началась эпидемия ОРВИ и гриппа