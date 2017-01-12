Рапиристка Элина Ибрагимова выиграла серебряную медаль на этапе кубка мира в Хорватии

В Загребе завершились планетарные юниорские соревнования по фехтованию.

В личном первенстве приняли участие сразу 99 спортсменок. Восемь из них представляли нашу страну. В том числе и воспитанница башкирского спорт Элина Ибрагимова.

На пути к финалу она поочередно одолела соотечественницу Анастасию Семенова (15:3), итальянку Сесилию-Марию Темпеста (15:6), польку Александру Еглинску (15:7), француженку Илону Энафф (15:9) и немку Леонию Эберт (15:9).

В поединке за титул Ибрагимова уступила еще одной представительнице Франции - Алисе Реше (10:15), сообщили в федерации фехтования России.