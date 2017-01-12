«Уфа-Алиса» уступила в Краснодаре местной «Кубани»

Уфимским гандболисткам противостояли сразу несколько Олимпийских чемпионов Рио-2016.

Хозяйки с первых минут обозначили свое превосходство и одержали уверенную победу – 42:22. Тем не менее наша команда сумела забросить в ворота подопечных легендарного тренера Евгения Трефилова более двух десятков мячей, что для нынешней «Алисы» достаточно высокий результат.

В составе «Кубани» самой результативной стала Оксана Свитанько – восемь голов. У «Алисы» отличилась Екатерина Бобина – семь мячей.

Следующие матчи уфимки также проведут на выезде: в Астрахани против местной «Астраханочки» (22 января) и в Волгограде против «Динамо-Синары» (25 января), сообщает всероссийская федерация гандбола.