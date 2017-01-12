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12.01.17 | 11:10 НОВОСТИ | Архив новостей
В совхозе «Алексеевский» нарушали трудовые права работников
Многочисленные нарушения трудового законодательства выявлены при плановой проверке в совхозе «Алексеевский» Уфимского района, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в республике.
Работников предприятия не обучали безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. Лица, работающие во вредных условиях - сварщики, токари, фрезеровщики, водители, животноводы, не проходили положенное психиатрическое освидетельствование.
Кроме того, в трудовых договорах отсутствовали обязательные условия: гарантии и компенсации за работу во вредных условиях, районный коэффициент, доплата за работу в ночное время. Нарушались сроки выплаты зарплаты и окончательного расчета, оплаты отпусков и листов нетрудоспособности. Не соблюдалась процедура дисциплинарных взысканий.
Работодатель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 290 тыс. рублей.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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