В совхозе «Алексеевский» нарушали трудовые права работников

Многочисленные нарушения трудового законодательства выявлены при плановой проверке в совхозе «Алексеевский» Уфимского района, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в республике.

Работников предприятия не обучали безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. Лица, работающие во вредных условиях - сварщики, токари, фрезеровщики, водители, животноводы, не проходили положенное психиатрическое освидетельствование.

Кроме того, в трудовых договорах отсутствовали обязательные условия: гарантии и компенсации за работу во вредных условиях, районный коэффициент, доплата за работу в ночное время. Нарушались сроки выплаты зарплаты и окончательного расчета, оплаты отпусков и листов нетрудоспособности. Не соблюдалась процедура дисциплинарных взысканий.

Работодатель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 290 тыс. рублей.