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12.01.17 | 11:09 НОВОСТИ | Архив новостей
В Калтасинском районе зарплату работникам выдавали мясом
Внеплановые проверки в сельхозкооперативах «Заря», имени Ленина и «Новый путь» Калтасинского района провела Гострудинспекция в республике, сообщает пресс-служба ведомства.
Вскрыты вопиющие нарушения. Зарплату работникам выдавали «натурой» - мясом, субпродуктами, по стоимости не достигавшими и трети минимальной зарплаты. К примеру, работник «Нового пути» за сентябрь получил 12 килограммов мяса, общая стоимость которого составила 1,8 тыс. рублей, за октябрь – 6 килограммов мяса на сумму 900 рублей.
Кроме того, работодатели не исполняли условия коллективных договоров.
По материалам проверки возбуждены административные дела, исполнение предписаний взято на особый контроль. Информация направлена министру сельского хозяйства республики для устранения нарушений.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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