Баймакская резня из-за бензопилы

Житель деревни Куватово Баймакского района, заподозривший сельчан в краже бензопилы, жестоко расправился с ними. Одному он отрубил палец, а другого забил до смерти...

По предварительной версии следствия, вечером 4 января 39-летний куватовец пришел в дом к односельчанину, считая, что тот вместе с товарищем похитил у него бензопилу. И хотя тот отпирался, гость достал нож и отрубил ему мизинец.

После этого потерпевший и обидчик вместе направились к следующему дому, где, по предположениям разгоряченного сельчанина, проживал еще один причастный к краже. Избив его, он потребовал у 55-летнего мужчины принести на следующий день бензопилу и ушел домой. Избитый мужчина от полученных травм скончался у себя дома. Родственники обнаружили его тело на следующий день.

Подореваемый был задержан полицейскими. В отношении "мстителя" региональный следком и отдел МВД России по Баймакскому району возбудили уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.