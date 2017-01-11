В Уфе подросток нанёс ножевые ранения двум женщинам в «Монетке»

В отношении 16-летнего горожанина возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».

Вечером 10 января несовершеннолетний зашел в магазин «Монетка» в Орджоникидзевском районе столицы и без каких-либо причин несколько раз ударил ножом 23-летнюю кассиршу, а затем нанес ранения 59-летней кассирше. С обеими женщинами он не был знаком. Потерпевших госпитализировали и благодаря своевременно оказанной помощи они были спасены.

Подросток задержан. На учете у психиатра и нарколога он не состоит, объяснить свои действия не может. У следователя возникли сомнения в адекватности подозреваемого, готовится постановление о назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба следственного комитета по РБ.