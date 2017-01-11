В Башкирии МУП оштрафовано за незаконную эксплуатацию полигона

Нарушения со стороны МУП «Зеленое хозяйство» выявил Мелеузовский территориальный комитет минэкологии РБ.

По жалобам жителей села Зирган была проведена проверка и установлено, что предприятие эксплуатировало полигон, не имея лицензии на размещение отходов. Кроме того, сам объект не был включен в госреестр. Здесь не проводился мониторинг состояния окружающей среды, не велся учет отходов, а выгрузка мусора велась за пределами площадки. При поступлении на полигон мусор не уплотнялся.

По результатам рассмотрения административных дел юридическое лицо оштрафовано на 125 тысяч рублей. В настоящее время размещение отходов на полигоне не осуществляется, сообщает пресс-служба минэкологии РБ.