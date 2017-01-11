Федеральный бюджет поддержит республиканских аграриев

Аграрное ведомство страны одобрило реализацию 52 проектов из Башкортостана на общую сумму 1,2 млрд рублей, сообщили «РБ» в минсельхозе республики.

Инвестпроекты, претендующие на субсидирование части процентной ставки, были отобраны на заседании комиссии по координации вопросов кредитования агропромышленного комплекса минсельхоза РФ. Наибольшее количество инвестиционных проектов башкирские предприятия представили в молочном скотоводстве — 44. Предполагается техническая и технологическая модернизация объектов для увеличения продуктивности скота.





Также одобрены проекты по развитию мясного скотоводства – пять, по производству овощей закрытого грунта – три проекта.