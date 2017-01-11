В Абзелиловском районе гостья оказалась воровкой

30-летняя женщина решила навестить бывшего сожителя.

Позабыв все обиды, вместе с новой возлюбленной мужчины они выпивали. Дождавшись, когда хозяев сморит «змий», гостья забрала всю наличность из кошелька хозяйки. Позднее она «спустила» похищенные семь тысяч рублей на спиртные напитки.

Пропажу 27-летняя владелица кошелька обнаружила только спустя несколько часов. Жительница деревни Халилово сразу обратилась в полицию.

Неоднократно судимую за кражу безработную женщину долго искать не пришлось. На допросе подозреваемая созналась в содеянном, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. В ее отношении возбуждено очередное уголовное дело.