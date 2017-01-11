В Башкирии остановлена незаконная эксплуатация АГЗС

Нарушения в использовании газозаправочной станции выявила прокуратура Куюргазинского района.

ООО «РегионПоставка» разместило в селе Ермолаево газозаправочную станцию, не имея при этом лицензии, подтверждающей безопасность ее эксплуатации. В связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием приостановить деятельность АГЗС.

Суд удовлетворил требования и в настоящее время компания прекратила использование заправки, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.