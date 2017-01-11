В Стерлитамаке директор предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов

11.01.17 Сегодня - Международный день «спасибо»

11.01.17 Сегодня - День заповедников и национальных парков

11.01.17 Рустэм Хамитов встретился с победителями конкурса "Человек года"

11.01.17 Официальную делегацию Башкортостана принял Президент Вьетнама

11.01.17 В Башкирии продлена реализация программы развития северо-востока республики

11.01.17 «Салават Юлаев» одержал верх над московским «Спартаком» 5:3

11.01.17 МЧС предупреждает водителей Башкирии о гололеде и тумане на трассах

11.01.17 В Башкирии началась эпидемия ОРВИ и гриппа

11.01.17 В Кумертау и Белебее созданы территории опережающего развития