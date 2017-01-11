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11.01.17 | 13:40 НОВОСТИ | Архив новостей
Бывший глава администрации Агидели предстанет перед судом за получение взятки
Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего Олега Крысина.
Нефтекамским межрайонным следственным отделом завершено рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы администрации Агидели 48-летнего Олега Крысина, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.
По версии следствия, утром 11 августа 2016 г. Олег Крысин, находясь в служебном кабинете, согласно ранее достигнутой договоренности с заместителем директора коммерческого предприятия, получил от последнего незаконное денежное вознаграждение в сумме 450 тысяч рублей. При этом заместитель директора выполнял роль "взяткодателя" в рамках оперативного мероприятия. Предполагалось, что за эти деньги коммерсанты получат право на отвал грунта (песка) на территории Агидели общим объемом 10 тысяч кубометров без проведения аукциона и торгов.
Оперативное мероприятие было разработано местным отделом республиканского управления ФСБ России и управлением экономической безопасности МВД РФ по РБ. После получения денег глава администрации был задержан. При допросе в качестве обвиняемого вины своей не признал.
В ходе расследования Олег Крысин по ходатайству следователя был временно отстранен судом от занимаемой должности, мерой пресечения ему был избран домашний арест. На имущество чиновника в виде денег, акций и трехкомнатной квартиры в Нефтекамске наложен арест.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Краснокамский межрайонный суд для рассмотрения по существу, сообщает следственный комитет РБ.
Как стало известно, адвокат обвиняемого поддерживает версию о невиновности Олега Крысина.
Автор: Андрей НИЧКОВ
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