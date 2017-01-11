В санатории «Якты-Куль» электромонтера ударило током

Расследование по факту гибели электромонтера санатория «Якты-Куль» завершила Гострудинспекция в республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Работник пытался выяснить причину отсутствия электроэнергии и получил смертельное поражение током. Причинами несчастного случая стало невыполненение требований охраны труда при производстве работ в действующих электроустановках и непроведение инструктажа. Кроме того, при проверке выяснилось, что работники не были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Виновные привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 280 тыс. рублей.