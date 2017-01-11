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В Уфе в неуборке снега обвинили частные компании

Сотрудники частных управляющих компаний, кооперативов, ТСЖ в праздники на работу не вышли или вышли 7-8 января - жалобы по несвоевременной очистке от снега территорий поступали именно на них, заявил на оперативном совещании глава администрации Уфы Ирек Ялалов.