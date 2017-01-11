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11.01.17 | 10:41 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе в неуборке снега обвинили частные компании
Сотрудники частных управляющих компаний, кооперативов, ТСЖ в праздники на работу не вышли или вышли 7-8 января - жалобы по несвоевременной очистке от снега территорий поступали именно на них, заявил на оперативном совещании глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
Сити-менеджер поручил подготовить обращения в госкомжилнадзор для проверки этих компаний, сообщила пресс-служба мэрии столицы.
В то же время восемь управляющих компаний, подведомственных УЖХ Уфы, в новогодние каникулы трудились ударно, заявил директор предприятия Раиль Мирхайдаров. С 1 по 8 января ежедневно на работу выходили 950 дворников, которым помогали еще до 450 человек. Работало 154 единицы уборочной техники плюс 35 - 40 единиц техники сторонних организаций. За праздничные дни управляющие организации УЖХ районов города вывезли со дворов 12,8 тыс. кубометров снега, очистили кровли более 4,1 тыс. жилых домов, отметил Р. Мирхайдаров.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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