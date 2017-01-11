В Башкирии пятиклассник угодил под колёса «УАЗа»

Десятилетний ребенок госпитализирован с травмами.

Вчера днем в Дюртюлинском районе школьник выбежал на проезжую часть в неположенном месте перед близко движущимся автомобилем и был сбит. Происшествие случилось на автодороге Дюртюли – Нефтекамск. Пострадавший с травами доставлен в больницу.

За 10 января в регионе зарегистрировано шесть ДТП, в которых пострадали восемь человек, сообщает республиканская госавтоинспекция.